新北市1名男子遭妻子指控，藉口懷疑她外遇，以類似過去警察刑求人犯，用濕毛巾摀住她口鼻的「水刑」，逼迫交出提款卡跟密碼，領走16萬1900元，另在開車載小孩上學途中，把車開上高速公路強行將全家載往土城、還性侵她，事後她把丈夫對她的行逕，全記在筆記上並提告。台北地檢署依據筆記起訴該男子強盜罪；至於妻子其他指控部分，檢方均認為罪嫌不足，予以不起訴。

妻子控稱，丈夫因懷疑她外遇，2019年8月間在住處以濕毛巾摀住她的口鼻，逼她交出提款卡及密碼，領走16萬1900元。同年9月，丈夫開車送她和2個孩子去上班、上學時，疑因不滿妻子關車門太大聲，且戴耳機聽音樂，故意開上高速公路到土城，還恐嚇要將妻小丟在路旁。當天回家後，丈夫恐嚇身上有刀，逼她共浴並口交。她把丈夫對她的一切暴行都記在筆記上。

檢方依據妻子的筆記本內容，以及小孩證稱曾聽過媽媽說被爸爸用濕毛巾摀住口鼻，加上男子自己也坦承犯行，依強盜罪起訴該男子。

至於妻子另指控被丈夫開車限制行動，回家後逼裸睡共浴、性侵，因妻子不願讓孩子針對這些情節作證，檢方認為沒有積極證據佐證，均予處分不起訴。