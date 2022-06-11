高雄1名張姓男子在車上發現一支錄音筆，裡面錄下人妻和小王上摩鐵證據，還大談「車震」等話題，某次張男還在摩鐵門口逮到人妻和小王，氣得告小王侵害配偶權，要求賠償80萬，小王辯稱去摩鐵是因為人妻恐慌症發作，高雄地院法官認為「有病就要去醫院」而不是到摩鐵休息，因次判小王賠償15萬元。

高雄市1名張姓男子和妻子於101年7月結婚，在110年4月時發現小王和妻子多次到汽車旅館等私密地點約會，張男說他在車上發現遺失的錄音筆，在錄音筆中聽到小王與妻子討論到摩鐵休息、車震等話題，並在110年8月時2人又準備摩鐵開房時，當場抓包，張男覺得配偶權受到侵害，怒向小王求償80萬元。

小王辯稱，他與人妻在網路上認識，2人僅有吃飯聊天而已，小王反控張男故意遺失錄音筆，偷偷錄下談話內容，認為張男竊錄非公開談話，嚴重侵害到他的隱私權，不能當作證據。且他是到高雄洽談生意，因天氣炎熱需稍事梳洗換裝，見人妻因恐慌症發作而感心悸、呼吸急促及頭部暈眩，亦需服藥並待症狀退去，故趕緊尋找附近可休息的汽車旅館，使用休息3小時方案，並未發生侵害配偶權之行為。

高雄地院法官認為，該錄音筆對小王的隱私權所造成之侵害不大，卻對維護夫妻幸福圓滿的權利及揭露配偶違反婚姻忠誠義務而言，非常重要，仍採為證據，錄音筆中清楚錄下，兩人討論車震等話題，雖未能證明是否發生性行為，但法官表示，人妻若不舒服有恐慌症，那就該要去看醫生，怎會到汽車旅館獨處，判定小王的行為確實破壞張男的婚姻生活，考量小王經濟能力，要求小王賠償15萬元。