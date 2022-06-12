桃園一名人妻發生婚外情，向丈夫謊稱要去中壢找朋友，實際上手機定位卻出現在楊梅某汽車旅館，更帶著女兒搬出家門，買一輛賓士車給小王使用，讓丈夫徹底心死，憤而將2人告上法院求償。桃園地院審結，判2人應連帶賠償15萬元。可上訴。

判決書指出，人夫主張於2007年間與妻子結婚，婚後定居在桃園，育有2名未成年子女，而妻子2020年2月間以生活作息不同，要求分房睡；同年8月間，妻子稱要至中壢與友人聚餐，但他查看妻子手機定位，竟是顯示在楊梅一間汽車旅館，此後妻子經常外出，夜不歸宿，2021年4月還帶著小女兒離家出走與林姓男子同居，甚至購入一輛賓士車供林男使用。

人夫控訴，妻子與林男的行為已經逾越一般社交分際，侵害他的配偶權甚劇，破壞他與妻子的婚姻生活美滿，情節重大，遂向2人要求連帶賠償100萬元精神撫慰金。

桃園地院法官審理時，人妻與林男均未到場辯論，也未提出書狀聲明，依法認定人夫主張為真，求償有理，審酌婚齡4年及雙方經濟狀況等一切情狀，認為請求連帶給付15萬元為適當。可上訴。