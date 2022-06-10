已離婚的陳姓女子，3年前因子女與葛男的子女是國小同學因而認識並交往，葛妻得知後提告，向陳女求償100萬元，一審士林地方法院判陳須賠葛妻80萬元，二審台灣高等法院審酌兩造身分、地位、經濟能力等，改判賠慰撫金60萬元，全案確定。

葛妻提告指控，陳女明知她是葛男的配偶，卻從2019年8月間起與葛不正當之交往，隔年在IG對話中稱呼葛男是「寶貝老公」，傾訴情意並傳送婚紗及對戒照片，她發現IG對話紀錄後，陳女未表悔意，竟出言反嗆她，還與葛男到旅館幽會。

葛妻說，陳女的行為侵害她基於配偶關係之身分法益且情節重大，致她精神痛苦，請求陳女賠償100萬元精神慰撫金。

陳女辯稱，她沒有跟葛男通姦，雙方只為過從甚密之交往，葛妻曾稱已放葛男自由，即有事前同意或事後宥恕之意思表示，不得向她請求損害賠償。

高院認為，陳女與葛親吻、傾訴情意等行為，並在旅館房間同處數小時，親密交往行為，已逾一般朋友間之正常社交，判決陳女須賠償葛妻60萬元確定。