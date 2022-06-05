一名37歲的男子表示，這輩子從來沒有工作過，研究所畢業後他在家窩了3年，母親看不下去開始逼他找工作，他只好拚考高考，但他報考11次，有8次落榜、3次缺席，父母也漸漸習慣，他說只要滿足2條件，就能當啃老族，一是拚考公務員但都落榜、二是臉皮夠厚，「如此一來就可以毫無後顧之憂地啃老了」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，今年已37歲，上面有兩姊姊，均已嫁作人妻，自己是家中唯一的兒子，雖然家裡沒有非常富有，但父母兩人年收入加起來快300萬，名下也有一間在南港50多坪大的房子。

原PO表示，這輩子從來沒有工作過，研究所畢業後，剛好碰上08年的次貸風暴，許多人找不到工作，有工作的人也被逼著放無薪假，他則窩在家裡打電動度日，一晃就是3年過去，母親看他成天打電動，逼迫他去找工作，他只好向母親說自己要拚公務員，並準備高考，他說「一定要考高考，因高考沒考上很正常，且我每天打電動，能考上才有鬼」。

原PO從2010考到2021年，一共經歷8次考試，8次全都落榜，另外3次他則是用各種千奇百怪理由逃避考試，分別為考試前兩天突感染諾羅病毒，一次為確診糖尿病，最後一次為去年新冠肺炎爆發，不敢出門。

原PO指出，8次考試都落榜，讓父親從一開始的憤怒，轉為失落，再變為無奈，到最後習慣，他說「撐到家人習慣很重要，這樣一來他們就不會逼你找工作了」，再加上姊姊也都嫁人，他抱著家裡多一雙筷子吃飯也無妨的心態，順理成章當啃老族。

原PO最後更教大家如何成為啃老族，一是必須考公務員高考，但每次都落榜；第二是臉皮要厚，爸媽和親戚一開始定會酸言酸語，要撐到他們習慣這一切，「你就可以毫無後顧之憂地啃老了」。

奇葩經歷曝光，網友全看傻，「認真問，你覺得你的人生是成功還是失敗的」、「這麼可悲的作法我學不來」、「真的廢出一個新高度、極致！佩服」、「人生沒有成就，爸媽看你都感到失望，這樣真的開心嗎」、「連我都對你失望了 可憐哪！」、「你這樣不會覺得生活沒重心嗎？」、「不怕哪天爸媽走了，什麼都沒了嗎？」

針對網友的疑問，原PO也一一回應說，父母的存款有3千多萬，名下房產價值也高達3千多萬，就算兩個姊姊回來分財產，自己還能拿到2千多萬，再加上父母早就立好遺囑，除非他們後悔更改，否則大多數的錢都是留給他，且母親每個月還會給他1萬5的零用錢，吃家裡住家裡，不需要花太多錢，所以也有60萬元存款及20多萬的股票。