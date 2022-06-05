一名女網友表示，為方便照護生病的母親，把母親接到家裡住2個月，先生不但不諒解，還提出離婚要求，17年婚姻結束，令她心痛地說，「沒有怪罪母親的意思，也沒有埋怨先生，只覺得人生好難」，貼文曝光，湧入1.8萬網友替她打氣，當中更有人說，「夫妻本該一起承擔，他選擇在這個時離婚，將來妳生病了，他也不會理你」。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社》指出，她把生病的母親接到家裡住2個月，沒想到卻換來先生不諒解，甚至向她提出離婚，17年婚姻劃下句點，她心情五味雜陳，坦言心真的很痛，認為照顧母親是為人子女的責任，也知道與母親相處的日子有限，但長照的路對她來說很長，，她無奈地說「我的人生情何以堪，只能祝福先生幸福了」。

原PO強調，自己並沒有要責怪母親的意思，更沒有埋怨先生不願體諒，「只是覺得人生好難，一下子要面對這麼多問題，真的會累、會難過」，盼望大家能為她往後的人生加油、為她的母親加油。

處境曝光，引發1.8萬網友安慰，「家家有本難唸的經，祝福妳，加油」、「百善孝為先，問心無愧最重要」、「若主因是媽媽，我想媽媽比妳更難過，不過離開也好，因為等妳有需要他的時候，他或許也只能袖手旁觀」、「是夫妻就要一起承擔！為什麼沒人有義務付出？所以如果生病的不是媽媽，是妳，他也不幫忙跟負責嗎？這種男人真是夠了！他自己沒有父母是嗎？」、「婚姻這麼脆弱？17年婚姻才改變生活2個月就沒了？人一生生老總會遇到的，這樣就不能相持相扶，那那等到70、80歲呢？真的辛苦了」、「夫妻本來就該一起承擔，他選擇在這個時候離婚，將來妳生病了，他也不會理你，看清一個人剛剛好」。