諱疾忌醫恐讓小事變大事！胸腔科醫師蘇一峰分享，女患者久咳不停，都自己去買止咳藥吃，沒有就醫檢查，如今在家人陪同下來檢查，結果竟是肺癌晚期，讓他感嘆地說「其實肺癌要長到這樣，少說也要3至5年，若有及早檢查，結局也許就不同了！」因此他也呼籲大家，未經專業醫師判斷就自行用藥治療，真的很危險，而且可能會延誤病情。

蘇一峰今在臉書發文分享說，曾有一位女患者在家人陪同下來看病，經過檢查以後，他無奈告知患者及其家人一個壞消息「你媽媽這個咳嗽可能是肺癌，而且已經是末期肺癌了！」當時患者家屬的情緒很崩潰，無法理解只是咳嗽，怎麼就變癌症了呢？

蘇一峰表示，後續他詢問患者的症狀，包括咳嗽多久了？先前有沒有就醫檢查過？結果患者家屬無奈地說，其實媽媽咳嗽很久了，只是她都自己買止咳藥吃，也沒有去看醫生。

蘇一峰聽了感嘆地說，其實肺癌要長到這樣的程度，少說也得要3至5年的時間，中間只要去看醫師、照個X光檢查，就可以提早很多時間發現了。「沒有醫師的專業判斷就接受藥物成藥或物理治療推拿，其實都非常危險可能延誤病情。」一個進步國家的醫療應要越來越專業，而不是忽視醫師的專業角色。

貼文引起網友討論，「我媽咳嗽10年氣色越來越好，結果突然四肢臉部腫脹，入院檢查後判定是腎臟細胞癌末期，3個多月就走了。怎麼說呢？人就是很無常，真的只有咳嗽而已」、「沒有病識感又自己當醫生，還能說什麼」、「最可怕的是亂吃偏方」、「身為專業醫療人員覺得心有戚戚焉」。