有抽菸及糖尿病史的56歲盧先生確診痊癒後仍有持續咳嗽的症狀，他以為是「長新冠」，直到後來周遭親友懷疑他在散播新冠病毒，才再次到胸腔內科門診就醫，經X光檢查加電腦斷層證實是肺結核，院方也通報衛生單位，並開始投以抗結核藥治療。

烏日林新醫院胸腔內科許人文醫師表示，透過電腦斷層掃描檢查，醫師判定為肺結核菌所造成（烏日林新醫院提供／馮惠宜台中傳真）

透過電腦斷層掃描檢查，醫師判定為肺結核菌所造成。（烏日林新醫院提供／馮惠宜台中傳真）

烏日林新醫院胸腔內科許人文醫師表示，最近發現門診許多位患者因新冠肺炎痊癒後，仍持續嚴重咳嗽不止，也就是所謂的「長新冠症狀」（long covid symptom）。這些病人大部分屬於輕症，在感染新冠肺炎期間並沒有特別不適，但感染後持續性咳嗽，卻讓他們難以忍受，這些咳嗽若不治療，可能會持續數週到數月之久！

許人文強調，染疫後康復需要注意的是，「長新冠」可能藏有陷阱，像這名盧先生從確診到康復已經接連咳嗽超過4週，誤以為自己是「長新冠」，直到後來周遭人群投來異樣眼光，懷疑他在散播新冠病毒就醫，X光檢查中左上肺有一個2.5公分的空洞，雖然痰液抹片結核菌為陰性，但電腦斷層掃描判定為肺結核菌所造成，且混然不知已經咳到左上肺破洞，來到醫院才發現原來是肺結核引起！

許人文醫師表示，最近全球陸續發布「長新冠」（Long COVID）的研究報告，大家對於新冠後遺症越來越擔憂，如今全球染疫超過5億人口中，20％人康復後依然受到影響。「長新冠」常見的呼吸道症狀包括：咳嗽、胸悶、呼吸困難、胸痛、 喘氣等，這些症狀在感染消失後，可能會持續數週或數月，大約2.5％的人在感染新冠病毒一年後仍在持續咳嗽。

咳嗽是排除病毒等有害刺激物的一種反射方式，但感染新冠病毒痊癒後，呼吸道發炎可持續一段很長的時間，這時喉嚨與支氣管非常敏感，只要風吹草動都會誘發咳嗽，有些感染者是肺部組織因發炎而留下疤痕，造成間質性肺病。

特別要注意的是，其他潛在的疾病也可能導致慢性咳嗽，包括繼發性病菌感染，肺腫瘤等等，如果將咳嗽認定為染疫後「長新冠」的咳嗽，容易忽略其他導致慢性咳嗽的重要原因。假若病人有發燒、胸痛、心跳加速或呼吸困難惡化，一定要立即就醫，可至胸腔內科進行檢查及確認。

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