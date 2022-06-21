宜蘭縣今天（21日）新增918名確診個案，無新增死亡個案，因住宿型長照機構的住民抵抗力較弱，一旦染疫，病程發展快且急，縣長林姿妙表示，為了守護住民的健康安全，縣府在疫情蔓延時，便迅速提供相關機構核酸檢測、快篩試劑和醫療支援，也協助提升機構防疫品質。

衛生局表示，除了提升長照機構防疫品質，在中央同意開放口服抗病毒藥物至診所後，衛生局也將藥物迅速分送至各長照機構合作的醫療單位，以供使用。

衛生局指出，根據資料顯示，經過快速檢測且大量投藥後，縣內長照機構住民的死亡率明顯下降，之後縣府也將持續運用各種資源，例如請機構協助住民每周至少快篩1次、保持環境清潔等，才能及早發現病毒、迅速治療，保護住民健康。

校園疫情方面，今日新增確診學生數共167人、教職員工21人，累計共1萬641位學生、1011位教職員確診。目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.2％，第二劑涵蓋率為80.5％，第三劑涵蓋率達68％。

衛生局提醒，目前第17波快打站陸續提供服務，請未接種完整疫苗的民眾踴躍施打。