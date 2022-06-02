透過早期胎檢，可以提前發現寶寶異常，讓家長能及早準備與應變。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗35歲李姓女子，歷經辛苦成功懷孕第一胎，經胎兒篩檢發現寶寶有雙眼先天性白內障的狀況，所幸在醫師協助下，安排胎兒核磁共振確認疾病，並提供多項諮詢，讓李小姐一家人在寶寶出生前就先做好萬全準備。

李女因為工作、生活延後安排生育計畫，歷經艱辛萬苦，終於懷上小孩，卻在孕期22周時，經胎兒篩檢發現寶寶有雙眼先天性白內障，讓她和家人擔心又焦慮。

所幸醫師協助李女做胎兒核磁共振檢查並確認疾病，同時透過多專科團隊召開會議，以及遺傳諮詢，來說明寶寶出生後的治療方式、手術時間跟流程，才讓李女暫時鬆一口氣。

李女感動表示，謝謝整個醫療團隊耐心又細心的說明產後會面臨的狀況，並且提供完整的醫療資訊，不僅緩解她的焦慮，也讓她不用像無頭蒼蠅一樣到處求醫。

為了守護孕婦及寶寶的健康，大千綜合醫院與台兒診所攜手成立「胎兒醫學科」。該科主任吳佩臻表示，隨著產前診斷及技術的進步，現今已可隔著孕婦的肚皮，完成寶寶全身上下的結構篩檢。

若發現胎兒有異常時，會透過多專科會議，並安排相關專科醫師門診，根據胎兒的異常狀況，提供醫療資訊，還有後續追蹤，讓孕婦有心理上支持，寶寶也能在生產前、後，都能獲得完整的醫療照護。

吳佩臻說，早期、中期、晚期胎兒篩檢的重點都不同，一般民眾熟悉的高層次超音波檢查，多是懷孕中期時，對胎兒全身器官有系統的結構篩檢，確認胎兒是否有先天的異常。

而胎兒醫學科則強調早期胎檢的重要性，懷孕早期提前胎兒篩檢，為高危險妊娠的診斷、預防和治療，爭取至少2個月的反應時間，在產前完整守護媽媽和寶寶。