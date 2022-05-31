台東縣警察局成功分局將李女（中、著藍色外套者）依詐欺罪移送台東地檢。（成功分局提供／蔡旻妤台東傳真）

從柬埔寨嫁至台東縣成功鎮的林妻，兒子去年因車禍過世，夫婦悲痛之餘決定將捐贈兒子的器官，不料竟遭李姓女子惡意詐騙，李女謊稱應捐獻錢財作法消災，夫婦遭詐萬餘元後驚覺有異，向台東縣警局成功分局報案，警方已將李女傳喚到案偵訊，全案依詐欺罪移送台東地方檢察署偵辦。

據了解，林姓夫妻倆約40歲，林妻在10年前自柬埔寨嫁到台灣，兒子在外縣市就讀大學期間，去年11月因交通事故不幸過世，夫妻倆決定將兒子器官捐贈，李女上門佯稱「夫婦倆擅作主張，兒子冤魂在廟前跪哭苦痛，須做法超渡，否則將對家人造成不利的影響」，藉此詐騙錢財。

警方已在日前受理此案件，並將李女傳喚到案偵訊，初步估計詐騙所得逾萬元，但實際金額仍待進一步查證。

成功分局偵查隊隊長李献瑞呼籲，有心人時常利用民眾健康及運勢遭逢劇變等心理行騙，正當的宗教信仰絕不會要求信眾將財產拿出來「施法」，遇到可疑的搭訕，應提高警覺，尤其是有談及金錢的疑似行騙情形，應立即撥打165或110查證、報案，以免上當。