國內出現首例境外移入猴痘個案，台大醫院急診部臨床教授李建璋今指出，猴痘進化成會由呼吸道和黏膜近距離接觸感染，最強危險因子有3個，同性戀性行為、接觸確診者、疫區旅行，有演變成重症可能，死亡率大約3到6%。

李建璋在臉書表示，Omicron疫情趨緩，但是一波未平一波又起。自5月以來，猴痘從歐洲、北美開始蔓延擴散，爆發人傳人流行，超越原本動物傳人的途徑，而且不限同性戀接觸史，有形成新一波疫情的態勢。

李建璋指出，猴痘是一個病毒傳染的水泡疾病，發疹之前會有發燒、淋巴腺腫、頭痛，全身痠痛、倦怠等症狀，原本僅流行於中非和西非男同性戀，尤其剛果共和國。截至6月24日，全球已經有4147確診案例，除了同性戀，醫療工作者照顧病人過程也被感染，所以WHO近期會召開改名會議，矯正猴痘是非洲同性戀疾病的刻版歧視印象。

李建璋說，目前已知猴痘會由呼吸道和黏膜近距離接觸感染，病程2至4周，傳播期很長，在痘痘結痂以後還有傳播力，最強的危險因子有3個，為同性戀性行為、接觸確診者、疫區旅行。有演變成重症可能，死亡率大約3至6%。

不過李建璋指出，看待猴痘可以謹慎樂觀，不至於演變成下一波新冠病毒，有4個原因，第一，猴痘是DNA病毒，穩定、不易變異；第二，天花病毒疫苗能預防猴痘，大約有85%保護力；第三、基因分析顯示目前的爆發還是來自同一病毒；第四、猴痘的R0值（病例基本再生數）大約2至3，傳播力不致於不可控。

李建璋表示，防範猴痘最重要的是在星星之火時就把它捻熄，啟動邊境檢疫及開放同性戀或前往疫區旅行國民可以接種天花疫苗。同時，相關單位要想辦法引進並儲備最新天花疫苗JYNNEOS、最可能有效的藥物tecovirimat。

李建璋表示，雖然現階段看猴痘謹慎樂觀，但是猴痘疫情累積的速度由線性快轉變成指數，帶來了一些憂慮，顯示病毒正在快速的為演化，適應人類的環境，眼看新冠疫未了，猴痘又來亂，是最不樂見的發展。