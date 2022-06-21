新北市長侯友宜今在疫情說明會回應，目前案子進入司法程序，由公正司法單位釐清真相，市府會全力配合調查，對於新北市議會民進黨團甲級動員，要求侯友宜到議會報告並對社會大眾道歉，侯回應，「尊重議會」。(陳慰慈攝)

媒體今曝光恩恩案的11個錄音檔，批評整起事件根本是侯市府官僚冷血、政策殺人，對此，新北市長侯友宜今在疫情說明會回應，目前案子進入司法程序，由公正司法單位釐清真相，市府會全力配合調查，對於新北市議會民進黨團甲級動員，要求侯友宜到議會報告並對社會大眾道歉，侯回應，「尊重議會」。

新北市消防局副局長陳崇岳表示，疫情期間病患後送機制，新北市都按照中央指引，並無獨創的SOP，由消防局、衛生局共同執行，恩恩案後中央才修正相關指引，明確要求危及個案可不經過衛生單位可以收治，今天CDC記者會也提及時序上並無拖延。

對於恩恩爸質疑錄音檔內並無其他個資為何無法提供給他，陳崇岳說，恩恩媽媽非橫向聯繫雙方通話者，涉及到同仁相關對應個資，所以不能給恩恩爸錄音檔，但有提供當時時序與處置跟恩恩爸爸，「對於恩恩爸爸的想法表示尊重」。

另恩恩媽與相關單位溝通中，重複講住址、姓名、身體狀況等也影響派車速度，陳崇岳說，接受到報案就認定是緊急個案件緊急處理，本來就需要了解個資，並無影響派車時間。

而針對消防局為何聯絡不到衛生局，衛生局發言人高詩琪表示，中和衛生所電話總機設定，非正常上班時間內，總機會自動切換語音顯示是下班時間，但當時所有衛生所同仁都在辦公室上班，分機無法接通代表忙線中，同一時間中和衛生所正在處理另一起兒童送醫案件。

4月14日晚間消防局通報衛生局，衛生局同仁接獲來電，主動詢問個案有紫斑症狀，立刻聯絡雙和醫院安排收治，醫院回覆可以收案後，就立刻聯絡家屬與119 送醫；至於衛生局與消防局間，中央疫情指揮中心成立了兩年多來，交付全國地方衛生局須依照中央指引配合執行辦理各項防疫工作，新北市衛生局設置有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼等多線電話，提供各防疫單位橫向聯繫管道。

另衛生局人員通話中笑出聲，挨批冷血，高詩琪說，這位同仁工作認真對待處理每一通電話個案，他平時說話語調向來就是很客氣，當下說話的環境和語調或許每個人聽起來都有不同解讀，但他絕對是認真處理每一通電話，當天因為個案很多電話一直呈現滿線，擔心雙和醫院確認病床回電會佔線，他還主動告知醫院自己的手機號碼，以便醫院回電能立即聯絡到他，進行後續通知送醫，這代表他很重視這個個案、認真積極處理，防疫期間甚至於他確診在家休養，仍舊掛心民眾送醫問題，還主動詢問協助聯繫。

高詩琪說，錄音檔公布，同仁的語調語氣被放大解讀、惡意曲解，所有同仁感到非常沮喪，認為一直以來對防疫工作的努力付出全部都被抹煞了。