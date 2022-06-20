包庇黑心快篩？國民黨狂轟食藥署 吳秀梅秀文件還原申請過程

大鑫公司以陸製快篩混充美國「Flowflex富樂」快篩，引爆民進黨政府危機，國民黨團今天再次砲轟食藥署審查不力，更指出協助大鑫申請富樂EUA的邵博士顧問公司，與食藥署關係良好，要求食藥署長吳秀梅、衛福部長陳時中下台負責。吳秀梅今天出面澄清，不認識邵博士，並公開審查相關文件打臉外界質疑。

吳秀梅今天拿出大鑫公司向食藥署申請的資料，佐證其申請的快篩試劑確實來自美國，該公司於今年4月26日申請，申請書上所名列的製造廠是位在美國加州的聖地牙哥，並且已獲美國FDA給予EUA。

吳秀梅說，該公司所提交的品名為「Flowflex COVID-19 Antigen Home Test」(以下簡稱Home Test)，製造廠為「ACON Laboratories, Inc. / 5850 Oberlin Drive, #340 San Diego, CA 92121, USA」且原廠說明書及外盒圖樣也都有寫生產地在美國。

吳秀梅指出，大鑫公司取得核准後，食藥署給他發函的文件中，所名列的製造廠商與地址，也都是美國，因此後續是該廠商自己用了一些不一樣的產品進行混充，目前檢調都已開始調查，

針對國民黨團批評，當初為何沒有先查廠？吳秀梅解釋，本來EUA在制訂時，就是因應緊急公衛情勢，因此與一般查驗登記許可證不同，因此EUA申請本來就不用附查廠報告，取而代之的是食藥署先檢驗，看是不是符合公衛需求。

也有藍委質疑，醫優科技當初是在邵博士公司協助下取得EUA，邵博士是化工博士，長期做牙科醫療器材生意，陳時中是北醫牙科畢業，吳秀梅弟弟也是念牙醫，與食藥署關係良好，對此吳秀梅回應，他不認識邵博士。

至於為何醫優公司過了補件期限還能通過審核？吳秀梅則說，該公司是在去年7月16日申請Rapid Test型的快篩，食藥署於8月4日通知補件，業者8月26日即完成補件，然而美國FDA去年10月4日通過Home Test版本EUA，讓醫優公司選擇申請變更，將Rapid Test劑型改為Home Test版本，都是在期限內補件，只不過是業者又申請變更。