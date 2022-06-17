桃園市日前發生夫妻雙屍案，嫌犯逃回泰國。桃園警方今天表示，嫌犯已在上午向泰國警方投案，盼以司法互助等方式讓嫌犯回台受審，但仍須與泰國協商後才會有明確方向。

桃園市日前發生夫妻雙屍命案，來自泰國的李姓男子及孕妻遭泰國同鄉友人王大賢在新北市土城區殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍桃園高鐵站附近的停車場；王男犯案後，搭機逃回泰國。

桃園市政府警察局中壢分局今天下午召開記者會表示，王男行兇後在9日潛逃離境，經內政部警政署刑事警察局駐泰國警察聯絡官與泰國警方召開專案會議，向泰國法院聲請逮捕令獲准、進行查緝，王男已在今天上午10時許在父親陪同下向泰國警方投案。

警方指出，經初步調查，案件是因投資金錢糾紛、匯兌問題等引發殺機，目前駐泰聯絡官已到清邁，會做後續調查，同時由桃園地檢署及刑事局持續透過國際合作、司法互助管道偵辦，希望將王男遣返台灣接受審判。

刑事局國際科長李泱輯在記者會表示，以往在台泰合作上，有過將人犯引渡回台受審的案例，但此案的嫌犯及被害人都有泰國籍身分，且被害人的家屬已在泰國當地提起殺人告訴，因此後續的人犯遣返、受審等，還要由檢警、法務部等與泰國政府進行協商。

來自泰國的李姓男子及孕妻日前被泰國同鄉友人王大賢（右2）殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍在桃園高鐵站附近停車場；王男犯案後搭機逃回泰國，原本身穿紅衣現身機場的他，登機前還先換成白色衣物。（圖/ 中央社）

李泱輯指出，台灣與泰國雖沒有簽訂司法互助條例等相關協議，但可經由個案發動司法互助；桃園地檢署傾向把王男引渡回台受審，但目前決定權在泰國，王男也有可能會在泰國受審。

李泱輯表示，台灣與泰國都有司法管轄權，是否留在當地受審，有待台灣向泰國提出請求及協商後才會有明確方向。（編輯：戴光育）1110617