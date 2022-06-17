桃園高鐵站旁停車場日前發生雙屍3命棄屍案，一對李姓夫妻在新北市土城區慘遭王姓凶嫌動手殺害，以死者的休旅車載至桃園棄屍，引發社會譁然。王男今日上午在泰國清邁主動投案，台灣警方表示，目前駐泰聯絡官已趕赴清邁與泰警召開專案會議，將提出請求爭取將王男引渡回台受審，但台泰皆有司法管轄權，仍待後續協商結果而定。
中壢警分局今指出，此案獲報後立即報請桃檢指揮偵辦，並與刑事局、土城分局合作調查，判定第一現場在新北土城，過濾上百支監視器畫面，沿線調閱資訊後釐清案情，發現王男於9日上午潛逃出境，據悉是因金錢投資與匯兌糾紛才引發殺機。
中壢分局將犯罪證據與資訊經刑事局提供給泰警進行情資交換，透過駐泰聯絡官與泰警召開專案會議，泰警於15日取得逮捕令。警方表示，王男與死者家屬都住在同一個村莊，王男逃回泰國後，經過父親勸導後自知難逃於今日主動投案。
針對後續是否引渡事宜，刑事局國際科長李泱輯表示，以往台泰合作有成功引渡案例，但因本案嫌犯與被害人皆具泰國籍，台泰皆有司法管轄權，且據悉死者女方家屬已在泰國當地提起殺人告訴，故後續的司法互助和受審地點，警方將以個案發起和泰國政府協商，提出請求後，才會有明確方向。
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