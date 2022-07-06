殼牌(Shell)周三表示，將在荷蘭建造一座再生的氫能源工廠，據殼牌指出，該工廠在2025年啟動營運時，將成為歐洲最大的氫能源工廠。

該工廠名為「荷蘭氫一號」(Holland Hydrogen I)，位於鹿特丹市，具有220mw(百萬瓦)的電解槽，預計每天可生產6萬公斤的綠色氫氣。

殼牌希望到2050年成為淨零排的公司，目前正大力從石油天然氣產品轉型，提高低碳產品的產出。

殼牌希望利用離岸風力發電風場Hollandset Kust Noord的電力來生產氫氣。

殼牌新興能源解決方案副總裁Anna Mascolo指出，再生氫能源將在未來的能源系統扮演關鍵角色，而該工廠專案為協助氫實現潛力的重要步驟。

然而能源諮詢公司DNV上個月指出，再生和低碳的氫能源是減排的關鍵，但是到2050年，它將僅占全球最終能源產品組合的5%，遠遠達不到實現氣候目標所需的水準。