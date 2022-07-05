基隆市消防局今日下午1時許接獲通報，中正區一名男子騎車自撞護欄，人不幸摔落橋下10米深處，消防員到場後，使用擔架將人搬運至路面，所幸意識清楚，至於肇事原因仍待調查。
據了解，男子過彎時，疑似速度過快，不慎撞上護欄，人不慎噴飛至和豐橋下，約10米深處。消防員表示，考量樹木遮擋、吊車不易接近，決定使用擔架，以人工方式將男子運至平面道路。
消防員指出，男子意識清楚，初步檢視右手骨折，身上多處擦挫傷。至於詳細肇事原因警方釐清中。
基隆市消防局今日下午1時許接獲通報，中正區一名男子騎車自撞護欄，人不幸摔落橋下10米深處，消防員到場後，使用擔架將人搬運至路面，所幸意識清楚，至於肇事原因仍待調查。
據了解，男子過彎時，疑似速度過快，不慎撞上護欄，人不慎噴飛至和豐橋下，約10米深處。消防員表示，考量樹木遮擋、吊車不易接近，決定使用擔架，以人工方式將男子運至平面道路。
消防員指出，男子意識清楚，初步檢視右手骨折，身上多處擦挫傷。至於詳細肇事原因警方釐清中。
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