2家美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，肯定祥碩第二季營收表現可緩解市場先前擔憂，下半年到明年也會在新品貢獻下，營運表現可期，均維持加碼評等，目標價2050元、2100元。

祥碩6月營收5.46億元，月增長18%、年增加3%，高於預測，累計第二季營收為14.4億元，季減少2%、年減少2%。

美系外資表示，大陸市場重新開放新晶片組進入，故先前市場的擔憂恐過頭了，預計新產品的營收貢獻在將在第三季浮現，當下是迎接下半年強勁營收的不錯切入點，故維持目標價2050元、評等加碼。

另一家美系外資表示，祥碩6月營收展現積極，緩解了市場對其新品延遲以及需求疲軟的擔憂。祥碩第二季營收表現優於預期，主要是歸功於AMD 600系列晶片組的升級，先前曾預測因為產品組合，祥碩第二季毛利率落在52.5%，低於第一季的54.6%，原因是新品還在出貨初期階段，故後續沒有下修風險。

展望第三季，美系外資表示，儘管祥碩大陸市場占比有限，但第二季後期開始 AMD 600系列新產品週期也將顯著提升，第三季仍看好在新品帶動下，單季營收上看18億元，且相信在USB4的領先技術將支持祥碩2022年、2023年強勁的盈利增長，維持目標價2100元、評等加碼。