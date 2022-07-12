最近天氣炎熱，不少人會叫外送飲料消暑一下，不過苗栗福祿壽生命藝術園區卻遭民眾惡作劇，用亡者名義在Foodpanda訂購60杯飲料，沒想到3名外送員到了現場才發現沒人收貨、沒人接電話，讓園區經理氣憤開轟。

福祿壽生命藝術園區經理羅鉉茗9日在臉書發文表示，「做人別這麼缺德！」原來是有人以往生者名義訂購外送飲料，「來了3台摩托車頂著大太陽，送飲料」；不料訂購者卻選擇棄單，還完全不接聽外送員的電話。

由於遲遲找不到訂購者，生命園區的工作人員也開始協助外送員，一查系統才發現，訂購者的姓名居然是一名正在辦理喪禮的往生者，而亡者家屬也強調沒訂飲料。

雖然羅鉉茗一度想要出錢買下所有飲料，但外送員說明不需要，直接將飲料分送給工作人員後就離開了，讓羅鉉茗痛批：「你～玩笑開大了！你會有報應！」

對此，許多網友紛紛表示「真的很～～可惡！拿往生者開玩笑！」、「有夠扯」、「往生者會去找他評理，讓他知道把該給的付出代價」、「沒水準的人…」、「現在社會有很多不正常的人」、「怎麼這麼敢啊⋯⋯真的是什麼都不怕嗎？」