近期大陸國家網信辦反詐中心監測發現多起仿冒投資平台詐騙的事件，透過仿冒京東金融、馬上金融、360借條等平台，推出大量「李鬼」式APP，以相似標誌和產品介紹以假亂真。因此大陸國家網信辦官方微信指出，為保障民眾財產安全，會同公安部，將重拳打擊仿冒投資詐騙平台，精準提示潛在受害人。

根據中新網報導，今年以來，大陸國家網信辦反詐中心排查打擊仿冒APP4.2萬個，並納入國家涉詐黑樣本庫，目前已涵蓋並處置涉詐網址380.4萬個、APP達51.4萬個、跨境電話41.5萬個，網路預警勸阻平台預警超過20億人次。

尤其近期發現多起仿冒投資平臺進行詐騙事件，藉由仿冒京東金融、馬上金融、360借條等平台，以相似標誌和產品介紹以假亂真，推出大量「李鬼」式APP，再以「小額返利」等誘導網友下載進而實施詐騙，部分詐騙平台甚至宣稱具有「國企背景」吸引用戶，再用拉人頭模式發展下線、造成巨大財產損失。

舉例部分典型案例通報來說，2022年1月，四川省吳某某在網上看到「農E貸」仿冒APP的宣傳資訊，因資金緊張便點擊下載，並填寫了資訊申請貸款，但顯示放款失敗。所謂的「線上客服」與吳某某進行溝通，稱其帳戶資訊不匹配，需先進行資金驗證。吳某某信以為真，便向指定帳戶轉帳3萬元（人民幣，下同）事後發現被騙。