詐騙集團以各種話術及手法誘使民眾誤信，加上詐騙的手法不斷翻新，民眾至金融機構提款以面交或匯款方式詐騙案件攀升，龜山警分局長蔡啟仁率同偵查隊長陳朋翔及派出所所長等人前往轄內銀行、郵局、農會信用部等金融機構，召集經理及第一線行員講授臨櫃關懷提問及攔阻詐騙的相關技巧，保障民眾財產安全。

警方表示，「假檢警」、「假綁架」、「猜猜我是誰」、「假投資」及「假交友」等是最常見的5大類型詐騙，為防止民眾遭詐騙集團詐騙，警方與轄內金融機構建立聯防機制，近期由蔡啟仁率隊至轄內金融機構進行巡迴宣導，講授最新的詐騙手法、關懷提問技巧及瞭解第一線棘手問題，包含行員遭遇客訴等狀況，並特別製作「受理臨櫃匯(提)款TIPS」關懷小卡，提醒行員受理臨櫃匯款時需注意的案況。

蔡啟仁表示，民眾遭詐騙時，最後一個步驟就是要至金融機構匯（提）款，如果能夠提升行員的警覺性及反詐意識，發現有疑似詐騙情事時，立即通知警方到場協助，就可以避免民眾錢財損失。