桃園市觀音區一名52歲張姓婦人，日前透過通訊軟體認識一名男網友，對方以甜言蜜語讓她卸下心防，更聲稱父親生病急需手術費，慫恿張婦購買保證中獎的彩券，約定中獎後平分獎金。張婦信以為真，昨前往郵局欲匯款4萬元，所幸行員機警通報警方到場勸說，才順利攔阻詐騙。

大園警分局指出，昨日中午接獲郵局通報，稱張婦欲臨櫃匯款4萬元，但經詢問收款人與匯款原因，她卻說不清楚，疑似遭詐騙，便請警方到場關心。

張婦表示，6月底在通訊軟體認識一名男網友，對方說父親因心臟病住院，需要大筆手術費，還告訴她有保證中獎的彩券，要求她下注4萬元，中獎後再平分獎金。

員警一聽立刻識破此為常見詐騙手法，拿出實際案例勸說張婦，她才認清自己遇上詐騙，並感謝行員與員警協助，才守住辛苦存下的積蓄。警方也提醒，網路交友務必謹慎，若提及金錢投資相關訊息，幾乎都是詐騙陷阱別輕易上當，若有疑問可詢問派出所或打165反詐騙專線諮詢。