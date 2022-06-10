花蓮縣兒童暨家庭關懷協會榮譽理事長，門諾醫院身心科主任王迺燕表示，私密照影響外流，轉傳，這種心理創傷，是「說不出口的痛」。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

網路科技的便利，屢傳性私密影像遭外流、轉發，衛生福利部於全台共設置7家「性創傷復原中心」，東部第一家性創傷復原中心「癒所」於花蓮成立，為20歲以上曾遭受性創傷者提供心理輔導、諮商及法律諮詢服務，更拍攝倡議影片，呼籲「私密影像傳播」受害者尋求協助。

花蓮縣兒童暨家庭關懷協會理事長侯仁智指出，網路科技發達、使用年齡下降，也讓性創傷面向更多，近年來「性私密影像傳播」案件成長迅速，統計數據花東每年約200多件，但這些被害者不一定會報案，「檯面下的黑數」只會更多。

花蓮縣兒童暨家庭關懷協會榮譽理事長，門諾醫院身心科主任王迺燕表示，被害者當初同意拍攝私密影像，大多出自於信任，但當影像被傳播，被害者面對信任的崩解、私密影像被窺視的不安、觀看者的批評或恥笑，都是傷害，這心理創傷，是「說不出口的痛」。

花蓮地方法院少年及家事庭長陳雅敏說，實務案例不少，有一對小姊妹因爭吵，將姊姊私密照轉發到親友群組，這一個傳送按鍵，影響受害者一輩子，且往往在傳開後才被發現，司法只能就犯罪事實審理，而被害人心理層面的傷痕，需要更專業的團隊協助，呼籲大家應正視讓孩子懂得「保護自己、尊重別人」的意識。

侯仁智指出，癒所提供20歲以上、早年遭受性創傷者，如性侵害、性騷擾、性剝削、跟蹤騷擾及性私密影片被散佈等被害者提供協助，可至「花蓮縣兒家協會」粉絲團填寫預約表單，提供生活適應輔導、心理諮商及律師諮詢等協助。

會上也發布一支「性私密影像散播影響」影片，未來影片將置於網路平臺加強議題倡議，同時也呼籲民眾，面對性私密謹記不拍攝、不下載、不散佈、不責備等四不原則，希望有更多人一同來努力。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。