花蓮花崗國中二年級林冠宇小學6年級才開始接觸跆拳道，短短3年期間，就在各賽事屢創佳績，今年參加錦標賽國家代表隊選拔賽是，以182公分身高優勢，多次上端攻擊得分，用懸殊比數獲勝取得國手資格。 （嘉里國小跆拳道三級培訓站提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮嘉里國小3年前設置跆拳道三級培訓站，培育縣內不少高中級以下的優秀選手，其中，林冠宇及任緯華2人接觸跆拳道的時間雖然不長，但在先天身高180公分優勢及後天勤奮練習下，相繼在世界少年、世界青少年跆拳道錦標賽國家代表隊選拔賽中，踢下冠軍並取得國手資格，暑假將代表台灣出征保加利亞為國爭光。

「2022年世界少年、世界青少年、亞洲少年、亞洲青少年跆拳道錦標賽國家代表隊選拔賽」日前在花蓮中正體育館舉辦，各地好手齊聚一堂，欲在為期5天的賽事中踢下代表台灣出征的資格，其中，花蓮嘉里跆拳道訓練站的林冠宇與任緯華2人經一番鏖戰，踢下2面金牌，分別取得世界少年、世界青少年的國手資格。

花崗國中2年級的林冠宇就讀嘉里國小6年級時，因緣際會接觸跆拳道，自此便開啟對該運動的熱忱，起步雖較他人晚，甚至接受專業訓練不到1年時間，卻憑著努力及毅力，在畢業前獲全國少年盃銀牌，進入國中後依然持續訓練，並在國一時於全國原住民運動會獲得銀牌。

海星高中2年級的任緯華於新城國中求學時才開啟跆拳道之路，國中3年期間在各項賽事中雖無取的任何成績，但卻不因而此氣餒，反而更加勤奮練習，果然皇天不負苦心人，高一那年成績突飛猛進，更一舉拿下全國青少年跆拳道錦標賽殿軍。

教練顏祥玶說，冠宇與緯華2人起步雖較他人晚，但他們擁有身高超過180公分的先天優勢，且知道非體育班出身的自己會在各項賽事中碰上專班選手，因此更加勤奮練習，儘管每周練習時間最多6天且平日僅在課後時間訓練，但他們卻還是憑著99％的努力及毅力屢創佳績。

顏祥玶也提及緯華從選拔賽脫穎而出艱困過程，不僅每場都遇上體育班的選手，對打過程更是驚險萬分，好不容易以1分之差進入四強賽，但體力卻因對打過程不斷耗盡，最後靠意志力才拿下參加世界青少年跆拳道的門票，並獲得自己第一座全國賽會的冠軍寶座。

林冠宇與任緯華將在7月初參加全中運，之後由跆拳道協會安排相關集訓，結束後即會直接出國參加8月在保加利亞舉辦的世界少年、世界青少年跆拳道錦標賽，不僅為國，還要為家鄉爭光。

嘉里國小2017年起推動跆拳道，紮實訓練培育諸多優秀選手，近年在各項賽事屢創佳績獲教育部肯定，2019年設置跆拳道三級培訓站，提供縣內高中級以下選手完善的訓練場域及相關運動傷害防護。