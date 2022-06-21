東部海岸國家風景區管理處今年自暑假起，將結合花蓮6個部落推出「一烈！海派養成班」主題遊程，2人即可成團並深度認識各部落的獨特風貌。（東管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

東部海岸國家風景區管理處今年自暑假起，將結合花蓮6個部落推出「一烈！海派養成班」主題遊程，2人即可成團並深度認識各部落的獨特風貌。（東管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

東部海岸沿線各部落近年利用獨特地景與人文風貌發展部落觀光體驗廣獲好評，但遊程往往需6人以上方能成團，令不少散客覺得可惜，因此，東部海岸國家風景區管理處今年結合花蓮6個部落，自暑假起推出主題遊程，2人即可參加並深度認識各部落的海派生活。

東管處指出，以往參加東海岸部落遊程體驗通常至少需要6至10人才能成團，平日各自忙碌、工作型態與休假日不一的遊客若要揪團體驗較不容易，考量散客想體驗東海岸特色遊程的心情，因此與都歷、靜浦、奇美、貓公、高山及水璉等6個部落合作，今年7、8月起，將以每2個月為周期，聯合推出「一烈！海派養成班」遊程。

「一烈！海派養成班」因應散客族群的時間與人數需求，不僅2人即可成團，還能在周一至周五體驗各部落的亮點，且東管處也媒合東海岸各部落專屬的特色遊程內容，整合規畫「奔放」、「熱情」、「溫柔」3大主題。

首波在7、8月登場的是「奔放」主題，旅人不僅能跟著「靜浦」部落在出海口追浪花蟹、划膠筏，還可跟著「都歷」部落的水系美男子教練一起體驗刺激的衝浪活動，以結合部落地理環境特色，感受東海岸夏日的山海魅力。

9、10月登場的是「熱情」主題，以「水璉」與「奇美」部落料理為遊程體驗核心，將在山林裡摘採各式野菜或獵捕的海鮮野味變成道道佳餚，讓旅人感受部落熱愛分享、用力款待的熱情；11、12月的壓軸主題則是「溫柔」，透過聆聽「貓公」與「高山」部落族人述說動人的生活故事，與部落Ina學習傳統編織與手作，感受部落傳承文化的堅韌與溫柔。

東管處表示，「一烈！海派養成班」部落遊程即起開放線上報名，歡迎散客避開假日大批人潮，在平日細細品嚐太平洋的無限海景與部落的美好風光。