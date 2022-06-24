中共近日頻繁出動機艦出現我周邊海空域，繼日前中俄艦隊「包夾」日本後，國防部即時軍事動態23日公布中共轟6機3架掛載遠距攻船飛彈由東海經宮古海峽進入西太平洋活動。截至目前連續3天構建台日周邊國際海空域「南有機、北有艦」戰場圖像中，若時間由近而遠回推斷，應為演練聯合反潛與火力反艦打擊。

梳理我國防部即時軍事動態6月21至23日公布資訊發現，先後有共機29、6架、22架，在台灣西南國際空域活動；其中21日轟6機群與特種電子戰機群及運油20機往菲律賓海方向一段航程後折返。另23日2架運8反潛機往台灣以東之西太平洋後折返，以及3架轟6機掛載遠距攻船飛彈由東海經宮古海峽進入西太平洋活動。

同時，日本防衛省統合幕僚監部22至23日，先後反應中共東部戰區海軍兵分兩路，於21至22日計有052D型驅逐艦淄博號/156、以及052D型驅逐艦太原號/131、054A型護衛艦安陽號/599、舟山號/529等4艘由東海經宮古海峽往西太平洋編隊航行；另外052C型驅逐艦西安號/153、056A型護衛艦孝感號/615，循去（2021）年兩棲護航編隊經驗，由東海經台灣和日本與那國嶼間國際航道進入西太平洋海域活動。

首先，依據日本防衛省公布共軍空中兵力照片推斷，3架轟6機分別為中共東部戰區海軍航空兵2架（編號54、58）與空軍航空兵1架（編號20214），由東海抵近日本沖繩以南，也就是宮古海峽進入西太平洋之島鏈間隘口外，模擬對近期美日航艦曾在此處附近海空域進行演練，舉行遠距反艦導彈空對艦攻擊。

其次，從以往共軍海空聯訓之經驗，參演艦船如反潛能力佳的艦型052D型導彈驅逐艦與054A型護衛艦形成強大的水面反潛編隊等，於台灣北端之宮古海峽先行進入西太平洋演習區，軍機演習當（23）日由2架運8反潛機群，經巴士海峽往西太平洋後折返等機制，形成中共東部戰區海空軍兵力西太平洋進行模擬對美日潛艦進行聯合海空反潛任務。

最後，以往東部戰區在演習前或當中，均會大肆報導訴諸於國際媒體。但此期間，均只做不說，可見中共東部戰區海空軍兵力在西太平洋的演訓至為敏感，隨著美軍於6月底在夏威夷主導的「環太平洋2022」多國海上聯合軍演的上場，頻密地在台日周邊海空域進行聯合演習之外，我方可能也要注意陸軍與海軍兩棲部隊的活動，以及火箭軍的部署，是否有因應實際地情況逐漸加入東部戰區演訓跡象。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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