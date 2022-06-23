為搶國旅商機，可樂旅遊首次攜手林務局阿里山林業鐵路，以及文化資產管理處（簡稱林鐵處）合作，包下2022下半年百年森鐵每月指定席次，以五大獨特站點活動打造沉浸式「五感體驗專列」。可樂旅遊並與雙福基金會晨光智能發展中心首次合作「公益咖啡車」，由心障青年手沖咖啡飲品，旅客熱情和小小咖啡師們互動合影，現場氛圍倍顯溫馨。當日由晨光智能發展中心副主任邱于倩致贈感謝狀，期待未來與可樂旅遊有更多合作、發揮公益精神。

可樂旅遊專列計畫年初即已開始籌備，以操作主題鐵道的豐富經驗，規劃阿里山百年列車各停靠站點活動，除展現阿里山原始風貌，額外加入音律、品味的五感饗宴，如中西融合月台音樂會、公益行動咖啡車，讓民眾深入體驗創意鐵道玩法。隨團還附贈「專屬獨家大禮包」，包含今年剛上市的嘉義限定米乖乖、奮起福風味米餅、森鐵紀念口罩等多項好禮。可樂阿里山森鐵專列，每列規劃108席，自開賣以來近千人報名，首發團上下行總計逾200位旅客參與，可見旅客對鐵道之旅充滿期待，並於奮起湖折返點安排百人大會師盛況，為百年鐵道注入新活力。目前7~12月仍有指定少量席次，有興趣民眾可洽詢。

可樂旅遊阿里山專列結合藝文活動、原民部落、熱門住宿等元素，以獨特視角打造森呼吸輕旅行！火車行駛以上行、下行兩大路線為核心，規劃樟腦寮、交力坪、竹崎、奮起湖四大車站，以及第三景觀台神秘隱世車站的特色站點體驗。上行停靠鐵道迷瘋狂的「樟腦寮車站」、吳念真導演廣告拍攝地「交力坪車站」，可眼觀螺旋式鐵路技術工法，穿梭獨立山山洞迂迴外，可樂旅遊更打造移動式《月台音樂會》，讓旅客能以耳聆聽二胡、古箏傳統樂譜的曼妙，並走入百年柑仔店品嘗柴燒草仔粿，滿足吃貨們嘴饞的胃。

下行遊程藏隱密巧思！雲霧繚繞的阿里山中，從「第三景觀台」180度俯瞰嘉南平原，宛如誤入神隱少女場景般遼闊震撼。專列第二站停靠在蒂芬妮藍的「竹崎車站」，它是阿里山鐵路平地線和山地線的分界，邀請雙福基金會晨光智能發展中心「公益天使咖啡車」打造行動鐵道咖啡站，可樂的旅客除可免費品嘗驛站手沖咖啡，還能支持公益，享受一趟充滿愛和溫度的旅行。

阿里山專列遊程除五感列車獨有場域活動外，可樂旅遊串聯食旅、玩藝、文化特色，同時滿足旅客便利出遊、小團出行特性。自由行商品最低一人成行，搭配高鐵來回兩人即可成行，四人成行商品享指定地區專車接送，彈性搭配精緻玩！團體遊程則加入空氣圖書館、原民傳統歌舞秀、海拔最高吊橋太平雲梯等熱門景點活動，安排入住2021全新升級「鉅陞嘉義亮點旅店」，每人更贈微醺調酒乙杯！若想一次翻玩雲嘉南，前往雲林「第一鰻波工坊」，體驗獨輪車競賽、摸鰻魚、品嘗美味邪惡鰻魚飯，吃飽喝足後打卡台南水晶教堂，用井仔腳瓦盤鹽田夕陽開啟浪漫之夜，經典遊程也能玩得豐富。

可樂旅遊「沉浸式五感體驗列車」集合阿里山森林場域和嘉義旅遊資源，創造新興旅遊體驗目的地，於百年森鐵玩出嶄新亮點。上下行鐵道體驗玩活動、半日至三日旅行玩豐富、跟團旅遊玩深度，專列7-12月每月指定乙班，最低1,288元起！此外，另有針對企業團體提供員工旅遊、獎勵旅遊等客製化包列服務，歡迎企業夥伴另行洽詢。