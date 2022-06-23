2022桃園蓮花季近日宣傳起跑，農業局規畫一整個暑假的系列活動，包括表演、賞蓮、DIY體驗等。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

2022桃園蓮花季將於7月2日在觀音區蓮花園休閒農業區登場，近日宣傳起跑，以「荷你相癒」為主題，周周有各式系列活動，熱鬧整個暑假，邀請歌手樂團演出，遊客來賞花、品嚐美食還能體驗手作DIY。7月中還有「瓜王爭霸賽」，在地農民參賽西瓜評鑑，賽後當場剖來吃，更是每年的傳統。

農業局休閒農業科長林坤德表示，今年為第24屆蓮花季，結合原民局、文化局與觀音區農會等單位，設計系列活動，自7月2日開幕起至8月28日結束，每周末有不同主題，特定時段還有導覽解說。

觀音蓮花園休閒農業區內有許多農場和餐廳業者，包括可乘坐大王蓮拍攝美照的蓮荷園、種有各色蓮花的水蓮之鄉、以莫內畫作為主題改造的莫內的花園、擁有45年歷史的觀音首間蓮花餐廳大田蓮花園等，此外還有北台最大的向日葵農場、草莓園及蜜蜂生態農場等，各有不同特色。

蓮花季活動持續整個暑假，邀請朱宗慶打擊樂團、台語歌手郭婷筠及曾瑋中、蟲蟲馬戲團、原林藝術舞集等現場演出；體驗DIY部分，可製作糖葫蘆、青苔球、乾燥花盆、荷葉飯，以及體驗剝蓮子、搗客家麻糬、乘坐大王蓮與觀察蜜蜂生態等，是親子出遊的好去處。

其中在7月16日舉辦的「名荷大展」，由在地14間蓮花種苗與花卉業者參展，當天將聚集許多蓮花品種，現場也有小農市集開放遊客購買；另在7月17日還有「瓜王爭霸戰」，觀音區農會每年進行西瓜評鑑比賽，邀請在地農民參加，最後會在現場剖西瓜分送給大家吃，已成每年傳統。