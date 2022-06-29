「漂鳥197縱谷大地藝術季」登場，10件作品等待旅人尋訪。（莊哲權攝）

「漂鳥197縱谷大地藝術季」登場，10件作品等待旅人尋訪。（莊哲權攝）

「漂鳥197縱谷大地藝術季」登場，10件作品等待旅人尋訪。（莊哲權攝）

「漂鳥197縱谷大地藝術季」今天起登場，水保局台東分局邀請10組藝術家到台東縱谷地區創作，10件地景作品以自然生態及農村景觀為舞台，分別隱身在關山、鹿野及海端等鮮為人知的農村角落，等待旅人們追尋民眾，是遊賞台東不能錯過的療癒首選。

水保局台東分局29日公布今年「縱谷大地藝術大季─漂鳥197」10件作品，分別有海端鄉1件、關山鎮3件、鹿野鄉6件，每位藝術家都以地景為主角，將創作融入自然生態與農村景觀，而且如同詩人泰戈爾的漂鳥詩，觸動到訪者的心靈。

其中，韓國藝術家宋周妍在鹿野高台的熱氣球會場旁，看中一處凹地有如鳥巢，便以環保材質創作台灣特有種鳥類烏頭翁，希望傳達「共存」理念；新良濕地蓮花池畔，則有4隻大蝴蝶，作者是擅長使用異材質的藝術家陳勤。

另外，藝術家李維睦作品《在一朵像魚的雲下看風景》，民眾能自由坐躺在作品下休憩，享受走過四季的風景。英國藝術家Tim Norris作品《無盡的流動》，設置在鹿野新良濕地，詮釋輕盈的流動力量。安君實的作品《孕育》，詮釋許多生命被滋潤成長，有如母親哺育孩子。

鹿野鄉長李國強說，在導航上找不到的后湖部落，去年有了「貓咪種子」坐鎮後，不僅讓寧靜的小農村多了人氣及活力，就連經常啃食農作物的山豬也不敢來了，期待這些藝術作品，能讓鹿野鄉更蓬勃發展 。

水土保持局台東分局長柯燦堂表示，疫情以來全民長期累積了許多的壓力與焦慮，縱谷是能讓人大口深呼吸的地方，遊客不僅接近大自然，更能循著作品的足跡，在農村展開尋寶之旅。

台東縣副縣長王志輝說，除了縱谷大地藝術季以外，東海岸大地藝術季作品已完工，南迴線的作品也可望在7、8月登場，希望透過整體串連，讓台東成為1個大美術館，隨著疫情逐漸解封後，歡迎大家暑假來台東看熱氣球、最美星空，欣賞大地藝術。