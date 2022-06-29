迎接暑假來臨，7月1日起，台北市立動物園將重新開放並祭出限量來園禮；兒童新樂園則延長營業時間至晚間8時，下午4時後入園還可享「一日樂Fun券」買一送一優惠。

高中以下學校從7月1日開始放暑假，台北市立動物園經過閉園整修後，將在同一天重新對外開放，園方今天透過新聞稿宣布，已準備好限量禮物及多項優惠慶祝開園。

動物園表示，7月1、2、3日，前123名入園的遊客都可以獲得精美禮物，自動販賣機同時祭出特價優惠，還有園區內的商店輪流提供促銷活動，包含消費滿新台幣99元贈動物飛盤扇、滿300元贈日本冰品等。

動物園指出，暑假期間，還有「野調者聯盟」、「水陸雙棲先鋒隊」、「動物保育員」等系列精采營隊活動，邀請大、小朋友們一起體驗，報名時間至7月15日止。

此外，台北捷運公司宣布，7月1日至8月28日，兒童新樂園每天都會延長營業時間至晚間8時，下午4時後入園還可享「一日樂Fun券」買一送一優惠，購買後可不限次數暢玩13項遊樂設施。

北捷進一步表示，共融式親水遊樂場「小小水樂園」同樣從7月1日起開放，每場次入場費50元，遊戲時間50分鐘，且為了讓小朋友安心玩水，設施水源均為自來水，使用後直接排入園區內的重複利用儲存空間，樂園旁並提供更衣亭、盥洗室及戶外淋浴區，供簡單沖洗。（編輯：方沛清）1110629