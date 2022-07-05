「2022 SUNTORY公益路跑 三得利健益 元氣RUN起來」活動，將於今年10月30日上午6點在台北市大佳河濱公園盛大開跑，即日起到8月30日開放賽事報名，邀請民眾一起跑出健康美麗人生。

SUNTORY三得利健益為貫徹品牌精神「幫助大眾達到身心健康、光彩照人的狀態」，平常除了提供健康新知與產品，更舉辦公益路跑，與弘道老人福利基金會合作，提供100個名額，邀請對重視健康的長輩組成「不老跑團」參與，10月30日賽事當天只要超過3000人完賽，三得利健益就會捐款新台幣30萬支持「不老夢想」專案，幫助銀髮族圓夢，達到心靈富足的目標。

2022 SUNTORY公益路跑有21.5公里、10公里（有分個人與團體）及3公里等三個距離組別，其中10公里組別提供4人團報優惠，團報的報名者中必須至少包含一位女性，報名就贈送熱愛鐵人三項運動的設計師Daniel Wong為這次活動設計的專屬跑衣，讓跑者可以透過時尚的方式享受路跑樂趣。

SUNTORY總經理河原林哲出席今天（5日）的賽事報名記者會，並大秀中文，他表示，這次以「Wellness Life」的品牌精神辦理路跑活動，鼓勵大家養成運動習慣，創造身心健康的平衡與循環，一起人生「Bang」閃。

這場賽事報名記者會主辦單位也邀請超馬女將盧明珠分享心得，她透露，自己原本是普通上班族，為了紓壓，從32歲開始接觸路跑，為了讓自己克服早上起不來而放棄的藉口，愛面子的她會邀跑友一起，更能激勵自己努力奔跑，另一半也在她的影響下，在她維持17年的路跑習慣後，也一起穿上跑鞋，一同用雙腳感受奔馳的快樂。