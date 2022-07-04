南投縣4日新增472人確診，累計確診人數破6萬人；染疫死亡新增4人，死亡年齡80-89歲3人，40-49歲1人，累計死亡人數178人。即日起，南投縣開放醫院探病，但仍為每日固定1時段，且至多2名訪客、陪病限2人。

衛生局長陳南松在縣務會議中指出，南投縣幼童5-11歲第1劑接種率80.2％，高於全國5.1％，整體完成第3劑疫苗的接種率也達69.1％，僅略低於全國完成第3劑接種率70％；但青壯年族群接種率要加油，30-49歲第3劑接種率79.9％，低於全國平均值4％；50-64歲第3劑接種率73.5％，低於全國平均值3.6％，這兩大年齡層的青壯族群第3劑接種率是全國倒數第4名。

縣長林明溱指出，青壯年是國家最主要生產力族群，為保護自己珍愛家人，請30-64歲縣民，如果還沒接種第3劑疫苗，請利用晚上或假日，攜帶健保卡及疫苗接種紀錄卡（黃卡），盡速至縣內87家合約院所接種。

陳南松表示，縣府持續「打疫苗，加碼送禮品」，18歲至64歲民眾接種疫苗，每人可免費獲得1支快篩試劑；65歲以上（55歲以上原住民）接種疫苗，除贈送2支快篩試劑，縣府加碼再送約值500元的生活用品，數量有限，送完為止。

陳南松表示，即將進入流感盛行的高峰期，且新冠肺炎BA1、BA2的新型變種病毒也可能來勢洶洶，只有將3劑疫苗打好打滿，才能有更好的防護與保障；青壯族群只要打滿3劑，即使是確診者同住家人的密切接觸者，可選擇0＋7快篩陰免居隔的自主健康管理，可以正常上班，將疫情對生活和工作的影響降到最低。