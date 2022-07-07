大陸觀察者網7日引述美國史帶投資集團董事長、美中關係全國委員會副主席莫里斯·格林伯格（Maurice R. Greenberg）於當地時間6日發布在美國《華爾街日報》的評論文章〈我們想重建美中關係〉稱，美中之間的業務涉及各行各業，每年數千億美元的商品和服務交換為兩國經濟帶來巨大利益。但如今，美中之間不斷惡化的局勢已經破壞了這一世界上最重要的雙邊關係。

格林伯格呼籲：「我們應發展這一關係。盡我們所能改善美中關係，現在比以往任何時候都符合我們國家的利益。」

他說，自己所在的公司是100多年前美國企業家史帶（Cornelius Vander Starr）在上海創立。「我能理解，對立的世界觀會使建設性對話的嘗試變得困難，但是考慮到其中的利害關係，只有嘗試才有意義。」

格林伯格認為，盡管美中兩國的企業家之間會有一些分歧，但他們可取得積極成果。「在意識到這一點情況下，我們成立了一個小組，成員是有中國經驗的美國高級商業和政策領袖。他們認為，美中之間更具建設性的關係對我們更有利。我們相信，中國那些與我們有著共同想法的人，將會抓住機會，和我們一起尋找解決方案。我們的新小組將有助於促進美中兩國政府就共同關心問題進行謹慎而坦誠的交流。」

多年以來，美國一直是中國最大的交易夥伴之一。文章稱，直到近年來，雙邊管道還為兩國政府在多個層面互動提供機會，這些互動在商業、政策和學術等領域也在展開。但在川普執政期間，這些管道被取消後，美中兩國分歧增加了，不信任程度也增加。

「我很高興聽到國務卿布林肯在他關於美中關係的首次重要講話中稱，拜登政府隨時準備加強與中國的直接溝通，」格林伯格寫道，這不僅需要中方願意做出回應，還需要恢復已經存在了幾十年的雙邊交流機制。而上述提及的他所成立的小組旨在幫助重建這些管道，並在相互尊重的基礎項重建具有建設性的雙邊對話。

報導稱，生於1925年5月4日的格林伯格與中國結緣頗深。他是二戰諾曼地登陸的老兵，還曾獲得「中國改革友誼獎章」。

除他之外，上述小組創始成員還包括美中貿易全國委員會會長克雷格·艾倫（Craig Allen）、前美國駐華大使馬克斯·包可士（Max Baucus）、前國防部長威廉·科恩（William Cohen）、前美國商會主席兼執行長湯瑪斯·多諾霍（Thomas Donohue）、泛大西洋投資集團董事長兼執行長威廉·福特（William Ford）、威達信總裁兼執行長丹·格雷澤（Dan Glaser）等。