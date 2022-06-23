吸引全球千萬人觀賞「再見梵谷─光影體驗展」，首度於台南新光三越中山店展出，即日起至十月二日，展期長達三個月；該展是兩年前，於台北、高雄展後，第三次在台灣展出，計有「向日葵」、「星夜」、「麥田群鴨」等經典共三千幅影像，透過當代光影科技，搭配巨幕投影以及舒伯特、巴哈等經典樂章，以經典作品串聯梵谷一生。

「再見梵谷─光影體驗展」首展至今已十餘年，巡迴全球逾七十個城市，因應場地環境不斷蛻變，讓這個展覽有宛如有機體般，持續更新、進化，每每呈現大異其趣而各自精彩的面貌。繼台北、高雄之後，睽違兩年來到文化之都台南，製作團隊再度大瞻突破展覽過去規格，巡迴十多年來，首度加入黑白鏡面視覺效果，將三十餘座巨幕環繞的視覺饗宴向下延伸，讓觀眾一腳踩進展區瞬間，便宛如進入梵谷瑰麗迷幻的異境，將沈浸式體驗再度升級，顛覆台北站、高雄站的體驗，帶給觀眾截然不同的感官震撼。

台南市長黃偉哲也親自參與「再見梵谷─光影體驗展」開幕式，並全程來趟文化饗宴，他表示，藉由這個全球知名的科技光影展到台南展出，期為文化古都，再添藝術氛圍。

此外，「再見梵谷─光影體驗展」台南展，也在會場內外，以「向日葵」和「夜晚的露天咖啡館」打造實景藝術裝置。在展區的入口處，即以向日葵為主題的「向日葵花房」，以環繞的鏡面折射，讓花朵360度無限延伸、渲染，讓觀眾徹底沐浴在梵谷最鐘愛的黃色與向日葵之中。

同時，在會場一偶，亦重現「夜晚的露天咖啡館」法國南部夏夜情懷的場景，巧妙重現經典畫作之餘，還積極巧思地將梵谷經典畫作在窗戶門扇內動起來，製作彷彿窺伺沈浸式投影區的奇幻感受。

「再見梵谷─光影體驗展」6月24日至10月2日，於台南新光三越中山店13樓文化館展出，並於KKTIX、全家FamiPort機台，和現場開放購票。