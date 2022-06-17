今天在大聯盟場上洋基以2：1戰勝光芒，轉眼間又拿下7連勝，戰績來到47勝16敗，繼續傲視全聯盟，此戰他們與光芒形成投手大戰，光芒更派出多達七名投手上陣，不過仍在9局下半功虧一簣，洋基一壘手雷佐(Anthony Rizzo)敲出再見陽春炮，毫不留情帶走比賽，最後勝投則由牛棚投手金恩(Michael King)拿下。

洋基此戰原定先發投手塞弗瑞諾(Luis Severino)沒有如期上場，他因身體不適進入新冠肺炎管制名單，改派施密特(Clarke Schmidt)出賽，今天他投了3局被敲1安打無失分，送出5次三振，表現相當稱職，隨後新人萊恩韋伯(Ryan Weber)接棒，他5局遭梅西亞(Francisco Mejia)轟出陽春炮，失掉球隊首分。

但洋基6局馬上回擊，雷佐在壘上有人時擊出一壘安打，強行追平比數，讓光芒在此局換了兩名投手，湯普森(Ryan Thompson)沒解決半個人就被換下，自責分率升到6.75。之後雙方在7、8局都沒得分，9局下半光芒派阿姆斯壯(Shawn Armstrong)投球，他先讓賈吉(Aaron Judge)擊出飛球被接殺，而下一棒剛好碰上率先得分的雷佐。

ANTHONY RIZZO WALKOFF HOME RUN! YANKEES SWEEP THE RAYS! pic.twitter.com/HFBwkyIpi3 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 17, 2022

首球雷佐將球擊出界外，隨後阿姆斯壯連送2壞球，取得不利局面，接著他投出一顆偏甜的96 mph沉球，被雷佐逮中轟出右外野，洋基戲劇性的結束這場比賽，隊友全都跑到本壘迎接雷佐，為今天的致勝英雄喝采，雷佐此戰4打數2安打貢獻2分打點，目前打擊率.223，近7場表現不錯，有2轟、5打點成績，打擊率是.286。