洋基外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）合約年打出美聯第一人的氣勢，碰巧「神鱒」卓奧特（Mike Trout）陷入打擊泥淖，賈吉在打擊率、長打率排行榜成功超車，特別是22支全壘打以及1.070攻擊指數領先全聯盟。《紐約郵報》作家海曼（Jon Heyman）認為洋基此時可以掏錢了，奉上賈吉想要的8年肥約。

原先被賈吉拒絕的續約價碼是7年2.14億美元，平均年薪3050萬美元是洋基有史以來給野手開的最高價碼，但是賈吉想要證明自己的價值比這個更高。「賈吉為自己賭了一把，然後大贏一局。」

海曼指出，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）的操盤像是小市場球隊那樣精打細算，然而身在紐約，洋基更需要的是大球星，賈吉就是他們陣中的頭號球星。「如果王牌投手寇爾（Gerrit Cole）可以拿到3600萬美元年薪，賈吉為何不能？」而且無論輸贏，洋基仍是大聯盟最賺錢的球隊。

是否該給賈吉超級肥約，球迷也意見紛歧，支持者認為賈吉是好不容易培養起來的明星，放他離去就是「雙輸」的局面。反對者以普侯斯（Albert Pujols）為例，普侯斯也是在31歲和天使簽下10年長約，最後一季2021年雙方不歡而散，主因是普侯斯前5年表現優異，後面5年衰退明顯，而老東家紅雀最初給他的報價正好就是5年。