道奇13日欲振乏力，意外遭到世仇巨人3戰橫掃，這是巨人自2016年以來首次橫掃道奇。巨人只在首局兩支陽春炮打下兩分，結果就以2比0獲勝，先發投手羅棟（Carlos Rodon）6局無失分，與牛棚聯手完封道奇。

前陣子棒子火燙的道奇猛將貝茲（Mookie Betts）在系列賽幾乎躺平，3戰僅出現1支安打，此戰他擔任第一棒4打數掛零，打擊率從月初的0.311一路滑落到0.278。

10 strikeouts to seal the sweep ⛽️ pic.twitter.com/XhyYPoaboC — SFGiants (@SFGiants) June 13, 2022

兩隊各只擊出5支安打，不過巨人史雷特（Austin Slater）首打席全壘打，雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）也補上1發陽春炮。之後兩隊陷入投手戰，道奇先發左投烏瑞亞斯（Julio Urías）雖然挨了兩轟，總計6局失2分、無四壞、飆出10次三振還是相當好的表現，目前自責分率2.80。

道奇的困境在於無法確保得分機會，近3戰只拿到4分，前一戰13支安打居然只拿2分，讓左投柯蕭（Clayton Kershaw）失掉2分就吞敗。

遭逢3連敗的道奇勉強以37勝23負維持國西龍頭，今日有機會攻頂的教士隊卻也吞下2連敗，以37勝24負落後道奇半場勝差，隨時可能超車。巨人33勝26負雖然有點落後，但也在一兩波連勝就可趕上的差距之內。

For the first time in MLB history, the Dodgers & Giants wore Pride caps in the same game in support of the LGBTQ+ community. Dodgers SVP of Marketing, Communications & Broadcasting Erik Braverman & Giants VP of External Affairs Roscoe Mapps traded Pride caps prior to the game. pic.twitter.com/iPjt0EsI6R — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 12, 2022

巨人與道奇還譜寫了歷史新頁，他們在這波系列賽成為大聯盟首度在同一場比賽共同聲援LGBTQ+的球隊，雙方球員、主審皆戴上Pride球帽響應。