天使做客西雅圖水手的系列賽，前日輸掉首戰之後，19日雙重賽兩度戰勝水手。第一場大戰到第10局，天使「神鱒」卓奧特（Mike Trout）是有名的西雅圖殺手，他在這座T-Mobile球場總是特別猛，雙重賽兩戰都轟出全壘打，首戰延長賽的致勝一轟就是他打出來的。天使接連以4比2、3比0戰勝水手。

水手第10局上半，兩出局三壘有人（起始跑者）的時候仍沒有保送卓奧特，而是選擇對決，畢竟卓奧特近期陷入過打擊低潮，此戰前4個打數掛零。偏偏就是這節骨眼被卓奧特打中。

卓奧特說：「我不能想著那種事（敬遠四壞），我整晚都想著怎麼打到球。如果他們要我上一壘我只能照做，但我不能抱著那種心態上場。」水手總教練瑟維斯（Scott Servais）解釋這是兩難，因為卓奧特後面一棒是大谷翔平，場上的是右投手卡斯提歐（Diego Castillo），最後瑟維斯選擇對決右打的卓奧特。

天使靠著卓奧特的大棒搞定第一戰，第二戰又是卓奧特在第3局率先轟出陽春炮，這一場他打得比較好，5打數2安打。他在T-Mobile球場累積32轟是所有客隊打者最多的，當天的第一轟還碰巧被一位外野的天使球迷接到。大谷翔平狀態不佳，單日9個打數沒有安打，打擊率略降至0.254。