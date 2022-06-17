今天在大聯盟場上天使以4：1擊退水手，此戰他們派出日本「二刀流」大谷翔平先發投球，而他的表現沒讓大家失望，主投6局只被敲3安打沒有失分，送出6次三振2次保送，靠著隊友「神鱒」卓奧特(Mike Trout)轟出雙響炮，大谷勝投順利入袋，拿下先發投球2連勝，天使往往遇到低潮時他就跳了出來。

.@MikeTrout loves hitting in Seattle.



He has 29 HR at T-Mobile Park, by far his most at any road stadium. pic.twitter.com/YaMGIQ0n9k — MLB Stats (@MLBStats) June 17, 2022

大谷此戰擔任先發投手兼第3棒指定打擊，在投打上都有不錯的表現。首局投球有點不穩，對水手強棒溫克(Jesse Winker)丟出保送，接著又被蘇亞雷茲(Eugenio Suarez)擊出一壘安打，形成一、二壘有人局面，好在他成功讓下一棒敲出滾地球出局。到2局也被敲出安打，但靠2K加1次飛球接殺化解危機。

3局天使發動猛攻，卓奧特敲出右外野方向2分炮，接著大谷也擊出本場首支安打。5局大谷上場又敲安，不過隊友並未得分，6局面對溫克連投4顆壞球形成保送，今天溫克2打數無安打全是靠保送站上壘包，但隨後大谷賞給Cal Raleigh三振，結束此戰投球任務，大谷除5局以外全都有三振演出，相當精采。

Sho Knocks Down Six ✅

Shohei Ohtani strikes out six batters tonight against the Seattle Mariners. Ohtani also had two hits in the Angels' victory. ⚔️😎✅

Credit: MLB / Ballys#LTBU #大谷翔平 #Ohtani #Angels pic.twitter.com/9IJf6bbBsD — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) June 17, 2022

7局卓奧特再發威，從39歲羅莫(​Sergio Romo)手中敲出2分炮，85.8 mph 沉球被轟向中外野，本季第18轟達陣，同時為球隊再添2分，擴大到4：0領先。8局天使泰普拉(Ryan Tepera)被敲安失掉1分，但沒讓對手繼續撒野，9局終結者伊格雷西亞斯(Raisel Iglesias)登場，順利封鎖比賽，力奪本季第13次救援成功。