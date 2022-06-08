天使在追平隊史單季12連敗紀錄之際宣布開除總教練麥登（Joe Maddon），球員們心裡也不好受。大谷翔平透過翻譯對媒體表示：「這不能全怪麥登，球員們，包括我自己都有責任，因為我的表現不好。我只想對他說聲謝謝，我很感激他為我做的一切。」

在這波連敗陷入生涯打擊最低潮的卓奧特（Mike Trout）說：「這好難受，他來這裡3年了，彼此都建立了感情。但是也沒辦法，就是得邁向新的方向，我們每個人都必須打得更好。」投手布雷德利（Archie Bradley）說：「這是我們球員的錯，我把這當成一個警訊。」

天使總管米納西安（Perry Minasian）在記者會說：「我愛麥登，但我得盡力為球隊著想，我很重視我的責任，我認為這是正確的決定。我相信這支球隊，我很期待剩下的106場例行賽。」

麥登表示：「我過得很好，這是真的，不必為我難過。我騎單車，明天早上9點打高爾夫，我告訴米納西安他必須公事公辦，別為我難受。」

MIKE TROUT HOME RUN



pic.twitter.com/GMsEbi2xHH — Ben Verlander (@BenVerlander) June 8, 2022

天使換帥後的首場比賽，大谷翔平首局就對紅襪擊出二壘打，緊接著卓奧特轟出兩分全壘打。卓奧特第3局追加一發二壘打，但是發現左腹股溝緊繃而提前退場。最終紅襪6比5險勝，天使在新教頭內文（Phil Nevin）帶領下苦吞隊史最長的13連敗。