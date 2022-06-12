勇士總冠軍賽G4末節的緊要關頭，卓雷蒙格林（Draymond Green）卻沒在場上，總教練科爾（Steve Kerr）在球隊落後4分、剩下7分半鐘的時候讓格林坐板凳，勇士於接下來的3分鐘打出一波11比3的攻勢，終於逆轉了戰局，當然這次沒有格林的功勞。

格林賽後說：「在這場輸不得的比賽，終場前7分鐘被換下場肯定不會讓我高興，我不會假裝我很高興，我是個競爭者。到頭來這仍是總教練的權力，我只能服從。」

美媒CBS Sports分析，格林在場上的時候，勇士每100回合是「負1.3分」，格林坐板凳的時候卻是「正3.4分」。格林雖然有籃板、防守、助攻的重要作用，但他已經不是幾年前的全盛狀態，他的攻擊能力對塞爾提克毫無威脅。就連格林的老媽Mary Babers都在推特說：「也許這是個複製人！那位幫助我們殺進總冠軍賽的卓雷蒙到哪兒去了？」

總教練科爾表示，塞爾提克球員體型和運動能力都很出色，這限制了格林的進攻發揮，同時勇士還有不少可用之兵，所以他必須做出這個困難的決定。科爾成功化解球隊陷入1勝3負的危機，下一場G5俗稱「天王山之戰」，美媒指出如何「揚長避短」地使用格林將是科爾的重要課題，也是決定最終勝負的關鍵之一。