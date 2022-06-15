NBA總冠軍賽結束第五戰，勇士擊退塞爾提克取得3：2聽牌，而談到這系列戰功臣，柯瑞(Stephen Curry)無須多說，但卻不能不提威金斯(Andrew Wiggins)，他近兩場都繳出雙十成績，精采表現讓卓雷蒙格林(Draymond Green)忍不住讚賞，並提到對方能成功絕非偶然，因為連前隊友吉米巴特勒(Jimmy Butler)都愛他。

Draymond on Wiggins: "When he first came here, I'll never forget Thibs, when wasn't with the Knicks, he was like, 'You're going to love him. He competes. He defends. Jimmy loved him.' We all know how Jimmy Butler is. If you have any softness to you, Jimmy don't like you." pic.twitter.com/ITn0OSaX2U — HoopsHype (@hoopshype) June 14, 2022

格林在受訪時提到威金斯表現，並談及過去往事說：「當他第一次來到這裡時，我永遠不會忘記席波迪(Tom Thibodeau)說過的話，席波迪說：『你會愛上他的，他好勝且還能防守，巴特勒愛他。』我們都知道巴特勒的個性，如果你有一絲絲軟弱，巴特勒就不會喜歡你。」格林藉由此事強調威金斯是受過認可的。

威金斯過去在灰狼短暫與巴特勒當過隊友，當時外界曾爆料巴特勒對威金斯與唐斯(Karl-Anthony Towns)表現感到不滿，並獨自在訓練賽率領三線球員擊敗兩人為首的先發隊伍，還直言他們很軟，之後更傳出這是巴特勒會離隊的原因之一，不過威金斯現任隊友伊戈達拉(Andre Iguodala)也曾給出不同說法。

"Jimmy Butler had nothing but amazing things to say about Wigs. He really liked playing with him. That was all I needed to hear because Jimmy doesn't like anybody."



Jimmy made Andre Iguodala look at Andrew Wiggins differently 👀



(via @markhaynesnba)pic.twitter.com/tb1tHin14w — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 18, 2021

伊戈達拉透露巴特勒其實對威金斯表現很讚賞，也喜歡和對方打球，認為巴特勒並不會隨便喜歡一個人，所以聽到如此傳聞他感到訝異，和過去大家接收到消息有所不同。而如今格林似乎也在暗示巴特勒和威金斯的「另類關係」，或許過去的不開心早煙消雲散，但同時令人好奇巴特勒對唐斯的不滿程度到底有多少了。