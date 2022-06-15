NBA總冠軍賽結束第五戰，勇士擊退塞爾提克取得3：2聽牌，而談到這系列戰功臣，柯瑞(Stephen Curry)無須多說，但卻不能不提威金斯(Andrew Wiggins)，他近兩場都繳出雙十成績，精采表現讓卓雷蒙格林(Draymond Green)忍不住讚賞，並提到對方能成功絕非偶然，因為連前隊友吉米巴特勒(Jimmy Butler)都愛他。
格林在受訪時提到威金斯表現，並談及過去往事說：「當他第一次來到這裡時，我永遠不會忘記席波迪(Tom Thibodeau)說過的話，席波迪說：『你會愛上他的，他好勝且還能防守，巴特勒愛他。』我們都知道巴特勒的個性，如果你有一絲絲軟弱，巴特勒就不會喜歡你。」格林藉由此事強調威金斯是受過認可的。
威金斯過去在灰狼短暫與巴特勒當過隊友，當時外界曾爆料巴特勒對威金斯與唐斯(Karl-Anthony Towns)表現感到不滿，並獨自在訓練賽率領三線球員擊敗兩人為首的先發隊伍，還直言他們很軟，之後更傳出這是巴特勒會離隊的原因之一，不過威金斯現任隊友伊戈達拉(Andre Iguodala)也曾給出不同說法。
伊戈達拉透露巴特勒其實對威金斯表現很讚賞，也喜歡和對方打球，認為巴特勒並不會隨便喜歡一個人，所以聽到如此傳聞他感到訝異，和過去大家接收到消息有所不同。而如今格林似乎也在暗示巴特勒和威金斯的「另類關係」，或許過去的不開心早煙消雲散，但同時令人好奇巴特勒對唐斯的不滿程度到底有多少了。
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