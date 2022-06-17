今天NBA總冠軍賽迎來第六戰，勇士拿下比賽就能成功封王，塞爾提克則要在主場守住系列賽，對於雙方來說都非常重要，而面臨背水一戰的綠軍，他們仍舊士氣高昂，「雙J」連線之一的傑倫布朗(Jaylen Brown)昨天談到他們的心情，表示他們期待面對挑戰，也不會畏懼勇士，並對綠軍有十足的信心。

綠軍連續輸掉兩場，且剛好都以10分差敗陣，其實在過程中都一度握有絕佳贏球機會，但顯然於關鍵時刻後繼無力。今天面臨背水一戰他們已沒有輸球餘地，對此陣中主將布朗表示：「我們都很期待挑戰，會毫不保留付出所有，並不害怕、也不畏懼勇士，我們渴望上場，盡可能展現出最棒比賽內容。」

而勇士豐富的大賽經驗是他們爭冠最大本錢，布朗也相當清楚，但他仍保持鬥志說道：「我們知道對手很強，也知道他們曾奪冠，但我們對自己有信心，上場時會把所有拋在腦後，只專注在比賽上面，這就是我們的目標。」布朗作為核心戰將，直言會打出最好籃球，即使外界大多看好勇士能奪冠。

"We do not fear the Golden State Warriors"



Jaylen Brown on facing the Warriors for Game 6 😤



(via @NBCSWarriors)pic.twitter.com/33u0nsXeGO — Bleacher Report (@BleacherReport) June 15, 2022

除塔圖(Jayson Tatum)外，布朗是綠軍非常重要得分點，季後賽出席23場平均上陣38分鐘，貢獻22.6分6.9籃板3.6助攻1.1抄截，投籃命中率46.7%、外線36.7%、罰球76%，到了最後的總冠軍賽，五場下來也是上場38分鐘，貢獻21.4分7.4籃板3.8助攻，投籃命中率40.9%、外線30.6%、罰球80%，期待他能繳出好表現。