身為勇士今年奪冠的重要綠葉球員之一，主力中鋒盧尼更創下屬於他自己的歷史紀錄，因為他在本季82場例行賽，加上22場季後賽全勤出場，累計單季出賽104場位居歷史第4名，更重要的是，「年僅」26歲的盧尼手上已經擁有3枚總冠軍戒指了。

別看盧尼長得有點「蒼老」，他在2015年NBA選秀會上，被勇士用第30順位選上，是標準的勇士自身長期培訓出來好手，他在本季更是力保健康出賽，例行賽場均6.0分、7.3籃板及2.0助攻，來到季後賽也有場均5.8分、7.6籃板及2.2助攻。

特別是在今年季後賽，盧尼表現相當關鍵，他在西區準決賽遭遇灰熊G6，抓下生涯新高22籃板，其中11個進攻籃板比灰熊全隊還多，甚至打到西區冠軍賽G2面對獨行俠，他攻下生涯新高21分，且抓12籃板，幫助勇士搶到2勝0敗領先。

NBA史上單季出賽場次最多紀錄的保持者，是由2004-05年球季的普林斯與1993-94年球季的奧克利共同保持的107場紀錄，只是兩人當年都打到總冠軍賽G7，才分別輸給馬刺與火箭無緣奪冠，反觀盧尼則在本季幫助勇士拿下隊史第7冠。