才剛宣布不會執行最後一年740萬美元球員選項合約的熱火前鋒P.J.塔克，根據《Yahoo Sports》資深記者海恩斯爆料，不少強隊都打算在自由市場開放後，利用全額中產合約簽下塔克，其中籃網動作相當積極，或許也將利用塔克與杜蘭特關係招募。

其實塔克與杜蘭特之間關係相當複雜，尤其是去年季後賽次輪G3，當時效力公鹿的塔克，曾跟杜蘭特在比賽中「臉碰臉」對峙，甚至引發杜蘭特保鑣衝進場內意外，杜蘭特母親也曾在比賽當中罵過塔克防守太髒，但當時雙方以互說「我愛你」落幕。

如今隨著籃網急需得到內線補強，塔克自然是相當不錯的選擇，或許杜蘭特也會放下身段招募塔克，畢竟只要把塔克變成自己隊友，以後在場上倒楣被塔克守到的不會是杜蘭特，而是他們的對手，接下來就看自由市場開放後，塔克將會如何選擇。

不過先前也已傳出，七六人打算開出3年3000萬美元的合約招募塔克，讓他可以重新跟前火箭隊友「大鬍子」哈登重新聯手打球，不過目前塔克也還在考慮各種選項當中。