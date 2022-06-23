長期追蹤籃網內部狀況的《ESPN》記者弗雷戴爾23日爆料，籃網上季沒有走上正軌，都因籃網無法依賴厄文，且不知道厄文能否上場打球，也讓杜蘭特一邊想贏球，一邊想保持對朋友忠誠，「只能說杜蘭特與厄文的關係雖然親密，卻沒跟表面上那麼親密。」

弗雷戴爾表示，籃網管理階層接下來將把厄文的去留問題，完全拋給杜蘭特的態度去決定，「籃網交給杜蘭特這個問題非常巨大，這不僅會影響厄文怎樣處理他的球員選項合約，也會影響球隊走向，因為籃網想從杜蘭特那邊，得到一個明確的答案。」

畢竟厄文先前才傳出跟籃網總教練納許撕破臉，也不是籃網總管馬克斯真正喜歡的球員之一，假如厄文沒有得到杜蘭特全力相挺，恐怕他待在籃網的日子就要進入倒數了，只是籃網管理階層這種把燙手問題丟給杜蘭特決定的態度，未來必定再出問題。

杜蘭特今天也被爆料，今年並未像往年一樣積極找尋自由球員補強球隊，甚至也沒跟籃網高層討論過主要替補米爾斯的續約問題，米爾斯跟籃網還剩最後一年720萬美元球員選項合約，看來隨著厄文去留鬧劇持續上演，籃網內部還要亂上一段時間。