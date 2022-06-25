面對外界不斷把他說成不爽勇士前隊友的嫉妒者，籃網明星前鋒杜蘭特25日首度站出來公開澄清，「我喜歡勇士那些傢伙，也跟他們並肩作戰過，我是他們延續至今的勇士王朝一部份，這讓我產生一種驕傲感，因為我是勇士那些特殊成就的一份子！」

「勇士今年奪冠之後，不少人說既然他們今年可以奪冠，那麼在2017與2018年，如果把杜蘭特換成其他人，勇士也能輕鬆拿下那兩次總冠軍，」杜蘭特說，「我只是心想，為何要把我從那支勇士隊換掉？聽到這些讓我有點煩，因為我只想好好看球。」

「甚至我聽到某個廣播內容說，杜蘭特當年就該這樣打球之類的話，試著讓我跟勇士處在對立的位置，但我肯定永遠支持我自己，你認為我會同意什麼杜蘭特對勇士王朝毫無貢獻的話嗎？」杜蘭特表示，「可是事實上當時我確實有帶來貢獻啊。」

「所以我的有些話聽起來好像我在攻擊勇士，因為我會永遠支持我自己，」杜蘭特說，「但我待在那支球隊的每一秒，都做出了正面貢獻，所以我不認為你們可以剝奪我的貢獻，我永遠對那些成就保持高姿態，結果變成我在嫉妒前隊友，這也太幼稚了吧。」