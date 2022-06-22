籃網球星厄文Kyrie Irving）將於本月底前決定是否行使最後一季球員選項，但是ESPN名嘴史密斯（Stephen A. Smith）力勸籃網不要輕易給厄文最大合約，因為厄文是個棘手的人物，加入籃網以來出賽103場、缺陣123場，而且不尊敬總教練納許（Steve Nash）。

史密斯在他的節目上說：「厄文自認應該拿到4年以及下一季3650萬美元的最大續約，他還真敢，有夠會幻想。你們知道厄文還會安排他自己的練習嗎。納許讓球隊在場內練球，等大家練完，厄文另外自己找5個人陪他練，安排他自己的練球！你們知道這有多麼不尊重球員，多麼不尊重納許，他在納許之後安排自己的練球！」

從厄文當初說「我們不是真的需要一個總教練」以來就遭到史密斯多次批評，他指出厄文是籃網最大的問題，他在每支球隊都能造成麻煩，包括先前的騎士、塞爾提克。

除了態度問題，厄文缺陣也太多，他缺陣的一部分原因又是基於他的態度問題。例如2020年疫情肆虐，厄文公開反對復賽，曾遭到史密斯和巴克利（Charles Barkley）批評「想要連累聯盟損失幾十億美元」。2021年1月因為前任總統川普（Donald Trump）敗選導致美國國會大廈前發生暴動，厄文竟然也以此為藉口拒絕上場，史密斯說：「如果他這麼不想打球乾脆退休算了。」