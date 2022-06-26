才幫勇士拿下8年內第4冠的威金斯，26日接受《Complex》專訪，終於把內心想法說了出來，「當那些人說我來到勇士，勇士奪冠窗口已經關閉，我把那些當作激勵動力，現在所有人都安靜了，那種感覺很棒，能讓那些人變成啞口無言太棒了。」

「我證明自己是全面球員，很多人說我能得很多分，卻都是面對爛隊，或說我表現還可以，球隊就是贏不了，所以能夠幫助勇士奪冠，完全展現我能做到什麼，」威金斯說，「我最自豪的是我的防守，特別在總冠軍賽，因為我們有很多能得分的球員。」

威金斯也回想自己奪冠之後的內心感受，「能夠奪下總冠軍，我很興奮，當然也有如釋重負的感覺，因為我們不用打搶七大戰了。我記得直到我走進休息室內，大家開始瘋狂互噴香檳的時候，那才真正觸動到我，那是種瘋狂感覺，我會一輩子記住。」

「我們過去一周慶祝從沒停過，如果你能看到我們背後付出的努力，我們流下的血與淚，做出的那些犧牲，怎麼慶祝都不為過，因為我們曾被質疑，」威金斯說，「人們沒想過我們可以走這麼遠，所以我們必須像是沒有明天一樣慶祝，因為很多人沒機會去經歷過這些。」